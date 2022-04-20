روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صواريخها البالستية من طراز سارمات"قادر على الوصول إلى أوروبا وأمريكا"

بوتين:"سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية"

قال الجيش الروسي في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "سارمات"، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جدا وقادر على الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن " الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات لا مثيل له في العالم".وأضاف بوتين، في كلمة بثّت عبر التلفزيون: "هذا حقا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين".

وأعلنت الحكومة الروسية، في بيان، عبر وسائل الإعلام الرسمية، أن "هذه التجربة هي الأولى في برنامج اختبارات مخطط لها".وتم إطلاق صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات من ميناء "بليسيتسك كوزمودروم" الفضائي، في أرخانجيلسك، الذي يبعد نحو 800 كيلومتر من موسكو.

وفي سياق العملية العسكرية في أوكرانيا تعهد الرئيس الروسي بضمان إحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس.وأشار بوتين اليوم الأربعاء في تصريحات نقلتها قناة" آر تي عربية" ، خلال اجتماع إلى أن حياة سكان شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول كانت مختلفة تماما عما كان في دونباس.