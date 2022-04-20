غوتيريش يطلق مبادرة يسعى من خلالها إلى لقاء بوتين وزيلينسكي عبر دعوتهما لاستقباله

لم يتواصل بوتين مع غوتيريش منذ صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن الغزو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالتين منفصلتين إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، ضمنهما طلب استقباله في كلّ من موسكو وكييف، على ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك الأربعاء.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى انقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (روسيا وواشنطن وباريس ولندن وبكين) ترتب عليه تهميش دور الأمم المتحدة في الصراع، فيما يسعى غوتيريش الآن إلى إعادة إطلاق الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب المتصاعدة حدّتها في أوكرانيا.

وأضاف دوجاريك "في هذا الوقت الذي ينطوي على أخطار كبيرة من حيث العواقب، يرغب (الأمين العام) في مناقشة إجراءات عاجلة لإحلال السلام في أوكرانيا ومستقبل التعدّدية المبنية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع أنّ غوتيريش أشار إلى أنّ "أوكرانيا وروسيا الاتحادية عضوان مؤسّسان في الأمم المتحدة ولطالما كانا من المؤيدين الأقوياء للأمم المتحدة".

وأفيد أن التواصل بين غوتيريش وزيلينسكي كان شبه منعدم طيلة مدة الحرب، باستثناء مرة واحدة عبر الهاتف في 26 آذار/مارس. ولم يردّ بوتين على المكالمات الهاتفية لغوتيريش، ولم يتواصل معه منذ صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن الغزو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.