تقرير: الرئيس الروسي يصدر أمرا لمنع مغادرة ابنته روسيا

الصحيفة البريطانية قالت ان "بوتين رفض بصورة قاطعة خروج ابنته الى دولة صديقة "للاحتفال بعيدها

افادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا احترازيا يمنع مغادرة ابنته د. ماريا فورونتسوفا من روسيا، وقالت الصحيفة في عددها اليوم إن ابنته خططت السفر الاسبوع القادم الى عطلة الى دولة صديقة بالنسبة لروسيا للاحتفال بعيد ميلادها الـ37 مع صديقتها، لكن والدها على ما يبدو قرر منعها من ذلك.

وقال مصدر في موسكو للصحيفة البريطانية:"بوتين رد على الطلب برفض قاطع، وعزز الحماية الأمنية حول ماريا، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، لم يكن لديها مخططات للعودة الى روسيا".

وأضاف المصدر الروسي إنه لا يعرف ان كان يدور الحديث عن خطة منظمة للهروب من البلاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا.