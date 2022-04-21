واشنطن ومدريد تعلنان إرسال مساعدات لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار و200 طن من العتاد العسكري

قال رئيس الوزارء الإسباني إن "هذه أضخم شحنة يتم إرسالها حتى الآن، أكثر من ضعف ما أرسلناه حتى الآن".

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصرف مساعدة اقتصادية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا تتضمن أسلحة مدفعية ثقيلة، العشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف قطعة ذخيرة مع مدافع الهاوتزر وتشمل المزيد من الطائرات المسيرة التكتيكية"فيما أعلنت إسبانيا إرسال شحنة مساعدات عسكرية زنتها 200 طن تشمل خصوصا عربات نقل ثقيلة وذخيرة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد وصل، اليوم الخميس،إلى كييف برفقة نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن، وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كل من فريدريكسن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "هذه أضخم شحنة يتمّ إرسالها حتى الآن، أكثر من ضعف ما أرسلناه حتى الآن".

وفي السياق كان من المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن هذه المساعدة، اليوم الخميس، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال حضوريًا في واشنطن. وأوضح المسؤول الأميركي أن من شأن هذه المساعدة أن تسمح لأوكرانيا بالحفاظ على حسن سير عمل الحكومة من خلال دفع خصوصًا الرواتب والمعاشات التقاعدية وتجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.