روسيا تحظر على 29 أميركيًا بينهم كامالا هاريس ومارك زاكربرغ دخول أراضيها

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه أصدر أمرًا بمنع السفن الروسية من الرسو في المرافئ الأمريكية

أصدرت السلطات الروسية الخميس قرارًا يمنع 29 أميركيًا يتبوؤون مراكز سياسية رفيعة وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتتصدر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اللائحة التي أصدرتها وزارة الخارجية الروسية إلى جانب رئيس مجموعة "ميتا" العملاقة مارك زاكربرغ.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه أصدر أمرًا بمنع السفن الروسية من الرسو في المرافئ الأمريكية فضلاً عن الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن من شأنها أن تساعد القوات الأوكرانية في قتالها القوات الروسية في منطقة دونباس.

وقال "هذه الحزمة تتضمن أسلحة مدفعية ثقيلة، العشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف قطعة ذخيرة مع مدافع الهاوتزر هذه. وتشمل أيضًا المزيد من الطائرات المسيرة التكتيكية"، وأضاف أنه ينوي أن يطلب من الكونغرس أموالاً إضافية.

وشكك بايدن بمزاعم الروس حول سيطرتهم على مدينة ماريوبول الأوكرانية التي أعلنها نظيره الروسي فلايدمير بوتين صباحًا. وقال "سيطرة (بوتين) على ماريوبول موضع شكّ" مضيفًا أن "ليس هناك بعد أي دليل على أن ماريوبول سقطت بالكامل". وشدد على أن بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا.