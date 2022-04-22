زيلينسكي يقدّر حاجة أوكرانيا إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهريا

"الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الخميس أنّ بلاده تحتاج سبعة مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبّدتها بسبب الغزو الروسي، في وقت أعلنت الولايات المتحدة منح كييف مساعدة مالية جديدة.

وقال زيلينسكي أثناء مداخلة له خلال لقاء عقِد حول طاولة مستديرة وخُصّص للبحث في مساعدة أوكرانيا في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "سنحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات من أجل إعادة الإعمار".

وأضاف الرئيس الأوكراني بعد اللقاء مع قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو، "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

من جهته قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الذي حضر الاجتماع شخصيا "رغم كل الصعوبات، تواصل بلادنا الوفاء بجميع التزاماتها في ما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية ومدفوعات المعاشات التقاعدية ورواتب (الموظفين) (...) وكل هذا يكلف نحو 7 مليارات دولار أميركي شهريًا".

وندد زيلينسكي بالقصف الروسي الذي قال إنه "يُدمّر" الاقتصاد الأوكراني، ولا يستثني دور الحضانة أو المدارس أو الجامعات في أنحاء البلاد. وإضافة إلى طلب المساعدة المالية، دعا أيضًا إلى "استبعاد روسيا فورا من كل المؤسسات المالية الدولية".

بدورها، كشفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.