بعد طلب روسيّ: كييف تعلن أنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين

روسيا تدعو مجلس الأمن للضغط على أوكرانيا لفتح ممرات إنسانية بحرية

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين الجمعة في أوكرانيا واصفة الوضع على الطرق بأنه "خطير".

وكتبت النائبة على تلغرام "بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم". والخميس، وصلت ثلاث حافلات تقل أشخاص تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وبدورها دعت روسيا مجلس الأمن اليوم للضغط على أوكرانيا لضمان حرية الملاحة البحرية مشيرة إلى أن الأخيرة ترفض المقترحات الروسية لفتح ممرات إنسانية بحرية.

وبجسب ما نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف قوله اليوم في مجلس الأمن إن جلسة “صيغة آريا” ركزت على الصراع والجوع لافتا إلى مزاعم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤءون الأمن والخارجية جوزيب بوريل حول منع روسيا تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا.

وأضاف أن أوكرانيا لم توافق على مقترحات روسيا للممرات الإنسانية البحرية لافتا إلى أن الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية “اعترف بخطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا”.