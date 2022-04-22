روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال في ماريوبول الاوكرانية "في أي لحظة"

حاكم إقليمي: مستقبل الحرب في أوكرانيا "رهن بمصير ماريوبول"

قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أنها مستعدة "في أي لحظة" لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال الصناعي، آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، من أجل السماح بإجلاء مدنيين، إذا استسلم المقاتلون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق آزوفستال" مؤكدة أن المدنيين الذين يخرجون سيكون لديهم خيار الانضمام إلى أراض خاضعة للسيطرة الأوكرانية أو الروسية.

وقال الحاكم الإقليمي بافلو كيريلنكو لوكالة فرانس برس الجمعة إن مستقبل الحرب في اوكرانيا "رهن بمصير ماريوبول" المدينة الساحلية المحاصرة في جنوب شرق البلاد والتي تخضع للسيطرة الروسية بشكل شبه كامل.

واوضح في مقابلة عبر الفيديو أن "نجاح الهجوم الروسي في الجنوب رهن بمصير ماريوبول" ووصف هذه المدينة بأنها "استراتيجية" بالنسبة إلى الأوكرانيين في دفاعهم عن المنطقة وبالنسبة إلى الروس في رغبتهم بتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.