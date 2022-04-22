الخارجية الروسية: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا توقفت

"كييف ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحريةوندعو المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن"

قال وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، اليوم الجمعة، إن "المفاوضات بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ توقفت"،ولفت خلال مؤتمرٍ مع نظيره الكازاخستاني مختار تيليوبردي، الى أن "خطط الغرب بتحويل أوكرانيا لمنصة لردع روسيا قد فشلت".

ومن ناحية أخرى، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف أن كييف ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية"

وقال تشوماكوف متحدثا في مجلس الأمن: "ركزت جلسة (صيغة آريا) على الصراع والجوع، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل قال إن الجانب الروسي يمنع تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا".

وأضاف: "خطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا، اعترف به الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية".

وتابع: "الجانب الأوكراني لم يوافق أبدا على مقترحاتنا للممرات الإنسانية البحرية.. كما أن منع السفن الروسية في الموانئ الأوروبية لا يساعد في حل مشاكل اليوم.. روسيا تتخذ جميع التدابير لضمان الملاحة التجارية في البحرين الأسود وآزوف والبحر المتوسط".