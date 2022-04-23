مستشار الرئيس الأوكراني يؤكد أن القوات الروسية استأنفت الغارات الجوية على مصنع آزوفستال

أضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات روسية شرق البلاد"

أكد مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت أن القوات الروسية استأنفت الغارات الجوية على مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول، حيث تتحصن قوات أوكرانية داخل المصنع، مؤكدا أن "القوات الروسية تحاول شن عمليات اقتحام لمصنع آزوفستال".

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية صدت 8 هجمات روسية شرق البلاد"، فيما أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا فتح ممر إنساني اليوم من ماريوبول، حسب موقع العربية.

وكان حاكم لوغانسك الأوكرانية سيرغي غايداي، قد أشار في وقت سابق من اليوم السبت، إلى قصف روسي مكثف على جميع المناطق بالمدينة، مؤكدا أن "القوات الأوكرانية تعيد تموضعها في المدينة ولم تنسحب".

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 3 مستودعات أوكرانية للصواريخ في منطقة تشيرفونوي، وتدمير 66 هدفا عسكريا في أوكرانيا أمس الجمعة، إضافة إلى "إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز SU 25 في منطقة خاركيف".

ومن جهتها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن "القوات الجوية والبحرية الروسية لم تبسط سيطرتها على أي مجال، حيث ان الهجمات الأوكرانية المضادة تعيق تقدم القوات الروسية"، مضيفة أن "القوات الروسية لم تحقق مكاسب كبيرة في الـ24 ساعة الماضية رغم ازدياد عملياتها".

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية أن "دفاع أوكرانيا الجوي والبحري يقلل من قدرة القوات الروسية، مشيرة إلى أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية، الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس".