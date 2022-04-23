أوكرانيا تعلن عن محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من ماريوبول اعتبارا من ظهر السبت

نحو 5,2 ملايين شخص فرّوا من أوكرانيا منذ بدء النزاع

ستقوم أوكرانيا ظهر السبت بمحاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار كبير وتسيطر على غالبيتها القوات الروسية، كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك.

وقالت فيريشتشوك على تلغرام "اليوم سنحاول مجددا إجلاء نساء وأطفال وكبار السن" داعية السكان إلى التجمع على الطريق السريع قرب مركز بورت سيتي للتسوق في المدينة. وأضافت "إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له، فسنبدأ في عملية الإجلاء حوالى الظهر".

وتواصل حصيلة اللاجئين الأوكرانيين الهاربين من الغزو الروسي لبلادهم منذ نهاية شباط/فبراير الارتفاع، لكن بوتيرة يومية أبطأ من تلك التي سجّلت في بدايات الحرب بحيث بدأ عددهم يقترب من الـ5,2 ملايين شخص، وفق تعداد نشرته السبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وبحسب المفوضية بلغ عدد الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم منذ بدأ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 5,163,686 شخصا، أي بزيادة قدرها 29939 شخصًا مقارنة بالحصيلة المعلنة الجمعة.

وتشكل النساء والأطفال نحو 90% من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال ممن هم في سن القتال.

وأجبرت المعارك نحو ثلثي الأطفال الأوكرانيين على ترك منازلهم، باحتساب أولئك الذين لا يزالون في أوكرانيا. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,7 ملايين.