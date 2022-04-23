زيلينسكي يعلن أن وزير الخارجية الأميركي سيزور كييف الأحد

زيلنسكي: "غدا سيزورنا مسؤولون أميركيون. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف الأحد، وذلك بعد شهرين تماما من بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "غدا سيزورنا مسؤولون أميركيون. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن"، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.

وأعرب زيلينسكي عن أمله أن يتمكن نظيره الأميركي جو بايدن من "المجيء لدعم الشعب الأوكراني" في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأوضح أن نقاشات الأحد ستركز على شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني "كل شيء تحسن الأسبوع الماضي، الإشارات والرسائل والخطوات والمواعيد النهائية والآجال، أنا أتحدث عن أسلحة الولايات المتحدة"، وقال إنه "ممتن" للإدارة الأميركية مبديا أمله في الحصول على "أسلحة أثقل وأقوى" لمواجهة الجيش الروسي.