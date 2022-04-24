بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي يزوران الأحد كييف وزيلينسكي يناشد الغرب تزويده بـ "كلّ الأسلحة الضرورية"

ندد زيلينسكي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة زيارة موسكو أولاً ثم كييف مشيرًا إلى "الانعدام التام للمنطق بهذا

من المتوقع أن يزور كييف الأحد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالرغم من تواصل المعارك في هذا البلد لا سيما في الجنوب والشرق وسط فشل التوصل إلى هدنة بمناسبة عيد الفصح لدى الأورثوذكس.

وأعلنت كييف، في الوقت نفسه، أنه من المتوقع وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة يرافقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي علملإت ان الولايات المتحدة دعت 40 دولة إلى اجتماع في ألمانيا الثلاثاء لمناقضة الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا على المدى الطويل.

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تواصل "احتواء هجمات الغزاة الروس" في الشرق والجنوب و"التحدّي الأول" حاليا هو "تزويد جنودنا كلّ الأسلحة الضرورية". وتواصل السلطات الأوكرانية التي حصلت على مزيد من الأسلحة كمساعدة من الغرب في الأيام الأخيرة، تأكيد قدرتها على إخراج الجيش الروسي من أراضيها.

وندد زيلينسكي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة زيارة موسكو أولاً ثم كييف الثلاثاء في الوقت الذي تدور فيه الحرب على أرض أوكرانيا وليس العكس، مشيرًا إلى "الانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب".

يشار إلى ان ممرات إنسانية اتفق على تأمينها ألغيت في اللحظة الأخيرة في ماريوبول وتبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات حول ذلك.

ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان إنّ "القوّات المسلّحة الروسيّة عطّلت اليوم، باستخدام صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى، محطة لوجستية في مطار عسكري قرب أوديسا، حيث تمّ تخزين مجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبيّة التي سلّمتها الولايات المتحدة ودول أوروبّية".

وتسبّبت ضربات روسيّة استهدفت أوديسا بمقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ، وفق الجانب الأوكراني الذي أوضح أن صاروخًا ضرب خلال الليل مبنى سكنيًا من 15 طبقة وأشعل حريقًا. وقالت السلطات إن نحو عشرين شخصًا أصيبوا.

وبحسب زيلينسكي، "استهدفت سبعة صواريخ أوديسا" السبت بينها صاروخ "طال مبنى سكنيًا" و "صاروخين أسقطتهما" منظومة الدفاع الجوّي الأوكراني.