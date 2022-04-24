الولايات المتحدة تدعو إسرائيل للمشاركة بمؤتمر طارئ لتقديم مساعدات لأوكرانيا

الولايات المتحدة تدعو اسرائيل للمشاركة في المؤتمر حول تقديم مساعدات طارئة الى أوكرانيا

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر طارئ، ستتم خلاله مناقشة مضاعفة المساعدات الأمنية من جانب المجتمع الدولي إلى أوكرانيا وذلك على خلفية مواصلة الحرب مع روسيا. وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن ينظم المؤتمر الذي سيقام الأسبوع القادم في ألمانيا. الدعوة أرسلت من أوستن إلى نظيره وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس.

قام الأمريكيون بإرسال دعوات إلى أربع دول، ولم تقرر وزارة الأمن الاسرائيلية بعد من سيرأس البعثة الإسرائيلية، ومن الممكن أن لا يشارك بيني غانتس في الوفد، بسبب فعاليات يوم المحرقة التي تبدأ الخميس، وفي مثل هذه الحالة، من المحتمل أن يشارك في المؤتمر مسؤول من قبل وزارة الأمن أو الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا عن بعثة تتضمن خوذات وسترات إلى أوكرانيا، وكان الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي ومسؤولين أوكرانيين آخرين وجهوا انتقادات حول المساعدة التي اعتبروها غير كافية من جانب إسرائيل، لنضالهم ضد الغزاة اروس، وكان زلنسكي ألقى كلمة الشهر الماضي في الكنيست ووجه انتقادات ضد إسرائيل وقال :"لماذا لا يمكننا أن نحصل منكم على السلاح؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات جدية ضد روسيا؟ ولم لا تمارسون ضغوطا على المصالح في روسيا؟".

وعلى خلفية الانتقادات ، قررت إسرائيل تعجيل ارسال البعثات وتكبيرها، مع ذلك، المساعدة الإسرائيلية دفاعية وإنسانية، ولا تشمل معدات عسكرية هجومية للأوكرانيين. روسيا غير راضية عن انضمام إسرائيل الى الادانات الدولية ومؤخرا وجهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات شديدة للهجمات المنسوبة لاسرائيل في سوريا وعلى سلوك اسرائيل على الساحة الفلسطينية.