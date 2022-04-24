تقرير: بوتين يتنازل عن فرصة الحل السياسي ويعمل على احتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي من أوكرانيا

"فقد بوتين الأمل في التوصل إلى تسوية سياسية مع أوكرانيا"

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم (الأحد) من ثلاثة مصادر مختلفة ، أن بوتين تخلى عن توقعاته بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع أوكرانيا ، ويسعى الآن لاحتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي من أوكرانيا.

وفقًا للتقرير، كل ما يهم بوتين الآن هو احتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي في أوكرانيا، ورسم أكبر صورة ممكنة للنصر. وتفيد التقديرات أن بوتين يريد تقديم اكبر انتصار ممكن بحلول 9 أيار\مايو، يوم النصر على النازيين في الحرب العالمية الثانية.

بوتين فقد امل التوصل إلى تسوية سياسية مع أوكرانيا بعد الإخفاقات العسكرية الصعبة في أوكرانيا على مدى الشهرين الماضيين، حيث أخبر مساعديه أنه مصمم على "إنهاء المعركة" بطريقة لا يرى فيها أي فرصة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وبحسب أحد المصادر، فإن بوتين "يؤمن بصدق" بالتقارير التي يبثها التليفزيون الروسي ويصر على "كسب الحرب وقتا كبيرا".

في نهاية مارس ، أفادت الأنباء أن موسكو وكييف توصلتا إلى اتفاق حول مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في المحادثات التي أجريت في اسطنبول. لكن بعد فترة وجيزة، تم تجميد جميع الاتصالات بين الأطراف، خاصة بعد أن اتهم زيلنسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد فضح صور الرعب من مذبحة بوشا. منذ ذلك الحين، اشتدت النغمة، وفي أوكرانيا يُزعم أن روسيا ترتكب إبادة جماعية حقيقية ضد الشعب الأوكراني.

وشكك مسؤولون كبار في كييف والغرب مرارا في التزام بوتين بالتوصل إلى تسوية سياسية في محادثات وقف إطلاق النار. يقدر الغرب الآن أن تصميم بوتين على مواصلة القتال حتى القرار النهائي للحملة مرتبط بالصورة الخاطئة لساحة المعركة التي يتلقاها من مستشاريه المقربين وكبار جنرالاته.

في بداية الأسبوع الماضي، بدأت روسيا ما وصفته بـ "المرحلة الثانية من الحرب" بجهود مكثفة لاحتلال منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. جاءت هذه المرحلة من الحرب بعد أسابيع قليلة من انسحاب الجيش الروسي من أعماق أوكرانيا، ويواصل الآن قصف مدنه الكبيرة من الجو. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن هدف آخر في القتال: السيطرة على منطقة البحر الأسود بأكملها في جنوب أوكرانيا.