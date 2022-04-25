مسؤول أمريكي: بلينكن يؤكد لزيلينسكي "عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"

تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة".

أعل مسؤولون أميركيون أن وزيري الخارجية والدفاع الأميركيَين أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف أمس الأحد، في أول زيارة لمسؤولين أميركيين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة".

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن "الوزيرين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجيّة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة".

ومن جانبه، قال أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، أمس الأحد في مقابلة نُشرت على يوتيوب، إن "الأميركيين في كييف اليوم. يتحدثون في هذه الأثناء مع الرئيس"،مشددا على رغبة كييف في تلقي "أسلحة هجومية"، مضيفاً: "لم يكن المسؤولون الأميركيون ليأتوا إلى هنا لو لم يكونوا مستعدين لإعطاء" أسلحة.

ولفت أوليكسي أريستوفيتش، إلى أن "خطوط الدفاع على وشك الانهيار" في مدينة ماريوبول الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا والخاضعة إلى حد كبير لسيطرة الجيش الروسي وحيث يتحصّن آخر المقاتلين الأوكرانيين مع أعداد من المدنيين في مجمع آزوفستال.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان تعهد، الخميس الماضي، بتقديم حزمة مساعدات عسكرية وأمنية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار.