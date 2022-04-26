إعلان حظر التجول الليلي في كييف "لحماية السكان من استفزازات العدو"

"حظر التجول الذي بدأ الليلة، وسيستمر حتى يوم الجمعة من العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحاً "سيحمي السكان"

أعلنت السلطات في كييف، عن فرض حظر تجول ليلي في المدينة بحسب ما أكد قائد الجيش الإقليمي في كييف، أولكسندر بافليوك، الذي قال "إن حظر التجول الليلي سيدخل حيز التنفيذ في كييف". وأضاف بافليوك أن "حظر التجول الذي بدأ الليلة، وسيستمر حتى يوم الجمعة من العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحاً "سيحمي السكان من الأعمال الاستفزازية للعدو".

وكانت روسيا قد حذرت أمس الإثنين من خطر تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، وأشارت إلى عدم جدية كييف في وضع حد سلمي للنزاع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب.

واتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ب"التظاهر" بالتفاوض، مضيفا "إنه ممثل جيد... إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض".