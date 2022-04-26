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الأمم المتحدة تتوقع فرار 8,3 مليون أوكراني من بلدهم مقابل أكثر من 5 ملايين حاليا

AFP

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اللاجئون الفارون من الحرب في أوكرانيا المجاورة يمشون بعد عبورهم الحدود بالعبّارة عند معبر إيزاكيا-أورليفكا الحدودي في رومانيا ، الجمعة ، 25 مارس / آذار 2022.
(AP Photo/Andreea Alexandru)اللاجئون الفارون من الحرب في أوكرانيا المجاورة يمشون بعد عبورهم الحدود بالعبّارة عند معبر إيزاكيا-أورليفكا الحدودي في رومانيا ، الجمعة ، 25 مارس / آذار 2022.

الأمم المتحدة تتوقع فرار 8,3 مليون أوكراني من بلدهم مقابل أكثر من 5 ملايين حاليًا

توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم التي غزاها الجيش الروسي في 24 شباط/فبراير، 8,3 مليونا مقابل أكثر من 5,2 ملايين حاليا.

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وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد توقعت في بداية الحرب فرار أربعة ملايين أوكراني، 1,85 مليار دولار لدعم أعمالها وأعمال شركائها لصالح الأوكرانيين الفارين من بلدهم، نظرًا إلى تدهور الوضع في أوكرانيا،

وكان وزير العدل السويسري، قد قال، الجمعة المنصرمة، نقلا عن تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "حربا أوسع في أوكرانيا قد تؤدي إلى نزوح 15 مليون شخص"

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات قصفت 4 أهداف عسكرية أوكرانية أمس، كما أعلنت مقتل نحو 500 جندي أوكراني جراء قصف 87 هدفا عسكريا. كما نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة إصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية مع حوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية. وذكرت الوزارة، أن من بين الغنائم، منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية.