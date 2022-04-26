الرئيس التركي يدعو نظيره الروسي لاستئناف مفاوضات إسطنبول ورفعها إلى مستوى القادة

أردوغان، إن "استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في محادثات إسطنبول من أجل فتح طريق السلام يصب في مصلحة الجميع"

أفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكّد في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، مجددا دعوته لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول ورفعها إلى مستوى القادة.

وقال أردوغان، إن "استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق في محادثات إسطنبول من أجل فتح طريق السلام يصب في مصلحة الجميع"، مشيرا إلى "أهمية وقف إطلاق النار وتفعيل الممرات الإنسانية وعمليات الإجلاء الآمنة"، مشدداً على أن "تركيا ستواصل بذل جهودها لإنهاء الأزمة التي تضر بالجميع وتحول دون تحقيق سلام دائم"، حسب موقع تي إر تي عربي.

وفي نفس السياق، قال الكرملين إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن الزعيمين "ناقشا بالتفصيل الوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس والجهود المستمرة التي يبذلها الجانب الروسي لضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك إقامة ممرات إنسانية".

يذكر أن تركيا كانت قد احتضنت لقاء تفاوضياً بين روسيا أوكرانيا في 29 مارس/آذار الماضي للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.