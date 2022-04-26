لأول مرة علنيا: إسرائيل تشارك بمؤتمر يناقش طرقا لتسليح أوكرانيا

الاسبوع كانت قررت اسرائيل لأول مرة ارسال آلاف الخوذات ومئات السترات الواقية لأوكرانيا

اسرائيل تشارك بشكل علني في اجتماع خاص ينظم حاليا في ألمانيا، لمناقشة الطرق لتسليح أوكرانيا. في النقاش، الذي تستضيفه الولايات المتحدة في قاعدة سلاح الجو رامشتاين، والذي تشارك فيه أكثر من 40 دولة، بينها دول أعضاء في حلف الناتو. و بحسب النشر في "واينت" فإنه يمثل إسرائيل في هذه المفاوضات رئيس القسم السياسي-الأمني في وزارة الأمن الجنرال درور شالوم.

في مستهل الاجتماع الذي جرى تحت عنوان"المجموعة الاستشارية للدفاع عن أوكرانيا" قال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستين إنه يرغب بالتوصل الى تفاهمات مشتركة حول الطلبات الأمنية الفورية لأوكرانيا "سنواصل تحريك الجبال لنوفر هذه الطلبات".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي :"جميعنا هنا بسبب شجاعة أوكرانيا، بسبب المواطنين الأبرياء الذي قتلوا، وبسب المعاناة المتواصلة للشعب الأوكراني" وقبل يومين اجرى اوستين ووزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن زيارة سرية الى كييف، والتزما خلالها أمام الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي بتوفير مساعدة إضافية.

والاسبوع الماضي قررت إسرائيل لأول مرة منذ اشتعال الحرب بمساعدة أوكرانيا من خلال تقديم آلاف الخوذات ومئات السترات الواقية من الرصاص، والتي سيتم تقديمها الى قوات الإنقاذ الاوكرانية وللمنظمات الانسانية، وليس للجيش الاوكراني. واتفق على الخطوة من خلال المستويات السياسية الرفيعة في إسرائيل. وأعلن وزير الأمن بيني غانتس عنها خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأوكراني الكسي رزنيكوف.

وقبل شهر شكر السفير الاوكراني لدى إسرائيل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على جهود المساعدة، وحث إسرائيل على تقديم وسائل عسكرية الى كييف.