الأمين العام للأمم المتحدة يطالب من موسكو بوقف النار ويدعو للتحقيق في "جرائم حرب محتملة في أوكرانيا"

غوتيريش "إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتمل في أوكرانيا"، مؤكدا أنها "تتطلب تحقيقا مستقلا".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، كما دعا موسكو وكييف إلى العمل مع الأمم المتحدة للسماح بفتح ممرات إنسانية.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو "إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتمل في أوكرانيا"، مؤكدا أنها "تتطلب تحقيقا مستقلا".

وكان غوتيريش قد أكد قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار"، مضيفا أنه "رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا مع تفسيرات مختلفة لما يحصل فيها، من الممكن إقامة حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "أوكرانيا تُستخدم منذ سنوات كساحة وجبهة لردع روسيا"، لافتًا إلى إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، بالتعاون مع الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك، حسب موقع العربية.

وأضاف لافروف، أن موسكو مهتمة بالتعاون مع الزملاء في الأمم المتحدة، وهيئة الصليب الأحمر الدولية، لتأمين إيصال المساعدات إلى المدنيين، قائلًا إن "الاتصالات جرت بين غوتيريش ووزارة الدفاع الروسية منذ شهرين"، مؤكدًا أن "المساعدات الإنسانية تقدم بشكل يومي ودائم للمواطنين الأوكرانيين".

وتابع لافروف: "هناك محاولات لحذف المبدأ الأساسي للأمم المتحدة، وأن المنظمة أسست على أساس المساواة بين جميع الدول، نذكر بهذا المبدأ ونقوم به بشكل دائم"، معلنًا تأييد بلاده لمبادرة الأمم المتحدة بشأن إجراء اتصالات مع روسيا، من أجل تعزيز الحوار وتحديد المواقف مع الإدارة الأممية.