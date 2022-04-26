الأمم المتحدة تتوقع فرار أكثر من 8 ملايين أوكراني من بلدهم

قالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "لا أحد يعرف متى سنصل للرقم 8,3 مليون"

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها "تتوقع أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين جراء الغزو الروسي لبلادهم 8,3 ملايين شخص وضاعفت حجم الأموال المطلوبة لتقديم مساعدات إنسانية لملايين الأشخاص في الداخل".

وقالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "لا أحد يعرف متى سنصل للرقم 8,3 مليون لاجئ"، مشددة على أن "الوضع يشهد مستجدات سريعة"، مضيفة أن "حركة النزوح هذه تحدث كل يوم. كل ساعة نرى أشخاصا يستمرون في الفرار من أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "هذا النزوح يجري على نطاق واسع جدا، وبسرعة لم نشهد مثلها في الآونة الأخيرة".

ونظرا لتدهور الوضع قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي كانت تتوقع في بداية النزاع مغادرة أربعة ملايين أوكراني البلاد، إنها "بحاجة ل 1,85 مليار دولار لمساعدة اللاجئين في دول مجاورة".

وتفيد المنظمة الدولية أن قرابة 5,3 ملايين أوكرانيا فروا حتى الآن من بلدهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير والذي نجمت عنه أزمة لاجئين هي الأكثر تسارعا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويبدو أن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب المستمرة منذ شهرين في أوكرانيا، ستكون أكبر حجما بالمقارنة مع سوريا التي بعد 11 عاما من النزاع بلغ عدد مواطنيها المسجلين كلاجئين 6,8 مليون شخص.