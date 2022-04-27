المغرب يشارك في قمة تنظمها أمريكا بمشاركة "الناتو" و43 دولة تضم إسرائيل وقطر والأردن وتونس

قائمة الدول المشاركة تشمل 4 بلدان عربية، هي المغرب وقطر والأردن وتونس، إلى جانب مجموعة من حلفاء واشنطن

يشارك المغرب من بين 43 دولة في القمة الدفاعية من بينها إسرائيل وقطر والأردن وتونس، بشأن الحرب في أوكرانيا تستضيفها وتقودها واشنطن، ستُناقش موضوع تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة حديثة، الأمر الذي سيمثل أول تفاعل مباشر من المغرب مع حلفائه العسكريين.

ووفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ستضيف قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية هذا الاجتماع"سيُخصص لمناقشة تقديم المساعدات الدفاعية الدولية لأوكرانيا"مبرزة أن "أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى جانب 14 دولة أخرى من خارجة تلقت دعوة للحضور، كما سيحضره أيضا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف"

من جهته قال موقع Breaking Defense المتخصص في المواضيع العسكرية إن قائمة الدول المشاركة تشمل 4 بلدان عربية، هي المغرب وقطر والأردن وتونس، إلى جانب مجموعة من الحلفاء العسكريين للولايات المتحدية الأمريكية من مختلف قارات العالم، مثل إسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وفنلندا وكينيا وليبيريا.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن "الهدف الرئيس لهذه الخطوة هو تنسيق المساعدات العسكرية الموجهة لكييف في حربها مع روسيا، بما في ذلك منعها مجموعة جديدة من الأسلحة الثقيلة تثمل مدافع ’هاوتزر’ وكذا تعزيز منظومتها الجوية الدفاعية بطائرات مسيرة عن بعد، مضيفا أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية وأوكرانيا في حاجة إلى دعم مستمر من أجل تحقيق التفوق في ساحة المعركة وهذا هو الغرض من المؤتمر"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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