بعد تعليق عضويتها في مجلس الأمن: منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا

قالت منظمة السياحة إن تعطيل السفر للخارج من روسيا وأوكرانيا وحده قد يتسبب في خسائر تصل إلى 14 مليار دولار

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء عضوية روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا على أساس أنها انتهكت قوانينها. وكانت روسيا تتوقع تعليق عضويتها وأعلنت في بداية الاجتماع انسحابها من المنظمة وانسحب ممثلها قبل التصويت.

وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 159 دولة أيدت هذه الخطوة التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وكتب الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلي على تويتر بعد التصويت "الرسالة واضحة. سيكون للأفعال عواقب على الدوام. السلام حق أساسي من حقوق الإنسان. مكفول للجميع. بدون استثناء". شغل بولوليكاشفيلي سابقًا منصب وزير التنمية الاقتصادية في جورجيا.

ورحبت بالقرار وزيرة السياحة الاسبانية ماريا رييس ماروتو التي ترأست الجمعية العامة. وقالت إن "الهجوم العسكري الذي نفذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتهك المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة".

حذرت منظمة السياحة العالمية التي تأسست في عام 1976 من أن النزاع في أوكرانيا سيعيق التعافي غير المتكافئ لقطاع السياحة العالمي من تأثير جائحة كوفيد-19. وقالت إن تعطيل السفر للخارج من روسيا وأوكرانيا وحده قد يتسبب في خسائر تصل إلى 14 مليار دولار في عائدات السياحة هذا العام مع ما لذلك من تأثير ملموس على الجزر والوجهات الساحلية.