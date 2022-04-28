الأمين العام للأمم المتحدة يزور اوكرانيا ويقوم خلالها بزيارة بوتشا في ضواحي كييف

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعوة موسكو إلى "قبول التعاون" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في اوكرانيا، وجاء ذلك خلال زيارته الى بوتشا في ضواحي كييف التي اصبحت رمزا للفظاعات المرتكبة منذ بدء الغزو الروسي للبلاد.

وقال "حين نرى هذا الموقع الرهيب، أرى كم من المهم اجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات" مضيفا "أدعو روسيا الى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجزرة في حق مدنيين في بوتشا وبوروديانكا وضواحي أخرى لكييف احتلتها القوات الروسية في آذار/مارس قبل الانسحاب منها.وخلال زيارته الأولى الى أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير، توجه غوتيريش صباح الخميس الى بوتشا وبوروديانكا.

واعتبر الأمين العام للامم المتحدة عند وصوله في وقت سابق الى بوروديانكا في ضواحي كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال احتلالهم المنطقة في آذار/مارس، ان "الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية".وقال "أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب عبثية في القرن الحادي والعشرين، أي حرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين".

وووصل الأمين العام للامم المتحدة مساء الأربعاء الى أوكرانيا بعد زيارة الثلاثاء الى موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب من روسيا التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل اجلاء مدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف لا سيما في شرق اوكرانيا وجنوبها، حيث تركز روسيا هجومها.