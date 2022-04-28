الأوكرانيون الناجون من الهولوكوست الذين فروا من الغزو الروسي لبلادهم يجدون ملاذا في إسرائيل

أحد الناجين"لقد عشت مأساتين كنت أهرب من هتلر في ذلك الوقت، والآن هربت من بوتين، بطبيعة الحال، هذا صعب"

ما يقرب من 300 من الناجين من الهولوكوست الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم الذي مزقته الحرب بعد الغزو الروسي يجدون ملاذا في إسرائيل، بالنسبة لعدد من الذين لجأوا إلى البلاد، فإن الصراع في أوكرانيا يستحضر ذكريات الاضطهاد الذي تعرضوا له خلال الإبادة الجماعية النازية.

ومن جهته قال فاليري بندرسكي، وهو رجل يبلغ من العمر 85 عامًا فر من أوكرانيا إلى مدينة بيتاح تكفا بوسط إسرائيل "لقد عشت مأساتين كنت أهرب من هتلر في ذلك الوقت، والآن هربت من بوتين، بطبيعة الحال، هذا صعب ".

وأوضح الرجل أنه فر من مكان إقامته السابق في خاركيف في عجلة من أمره، وأنه لم يكن لديه الوقت لترتيب ممتلكاته عندما تعرضت المدينة لقصف روسي، قائلا:"لقد تركت كل شيء هناك، حتى نظارتي".

وأعرب بندرسكي عن أمله في أن يتم "صد القوات الروسية الغازية من خلال الدفاع عن القوات وطردها من أوكرانيا، وتساءل "لماذا لا يسمحوا لنا أن نعيش حياتنا بسلام؟"

ومن جهتها قالت الناجية البالغة من العمر 100 عام دوفا جوفيرجيفيز، والتي تنحدر من كييف، "هربت من المدينة للمرة الثانية خلال الغزو الروسي، قلت لنفسي: يا إلهي، يا له من كابوس! ها نحن نعاود الحرب والتفجيرات والاخلاء وترك منولنا وراءنا ولست متأكدة مما إذا كنت سأبقى على قيد الحياة أم لا ".

وأشارت إلى أنه "في ذلك الوقت، كنا نعلم أن لدينا عدوًا - هتلر. هاجم هتلر وألمانيا بلدنا. لكن اتضح الآن أننا نحارب البلد الذي اعتدنا أن نطلق عليه الأخ الأكبر".