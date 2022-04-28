البيت الأبيض يقترح تحويل أصول روسية لأوكرانيا، وبايدن سيطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لإوكرانيا بينها 20 مليارا مساعدة عسكرية

يمثل اقتراح البيت الأبيض تصعيدا في الموقف الغربي ضد موسكو وبايدن سيلعن عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، استمرار بلاده في دعم أوكرانيا عسكريا لمواجهة العملية الروسية، مشيرا إلى طلبه رسميًا من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا بينها عشرون مليارا من المساعدات العسكرية.

وكان البيت الأبيض قد اقترح في وقت سابق من اليوم الخميس، استخدام أصول جرى مصادرتها من روس، لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب في البلاد.وقال في بيان إن من شان ذلك أن يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق بأوكرانيا"

ومن جهتها حذرت روسيا الغرب اليوم الخميس، من أنه سيكون هناك رد عسكري قاس على أي هجوم آخر على الأراضي الروسية، متهمة الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين بتحريض أوكرانيا علانية على مهاجمة روسيا.

ويمثل اقتراح البيت الأبيض تصعيدا في الموقف الغربي ضد موسكو، وينتظر أن يترافق مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق الخميس، عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة لكييف.

وحتى اليوم، قدمت الولايات المتحدة أسلحة لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط ويسعى البيت الأبيض للحصول على تمويل كاف من الكونجرس ليتمكن من تمديد تلك المساعدة حتى أكتوبر/تشرين أول.

في ما يتعلق بالعقوبات، صادرت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولا روسية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، بينها نحو 7 مليارات من الكماليات المملوكة لأوليغارشيين (يخوت وأعمال فنية وعقارات ومروحيات)، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، موسكو إلى التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة.

جاء خلال زيارته إلى ضواحي كييف التي شهدت انتهاكات حمّل الأوكرانيون مسؤوليتها إلى القوات الروسية، فيما تقول موسكو إنها مسرحية من تدبير السلطات الأوكرانية.

وقال غوتيريش في كييف، "حين نرى هذا الموقع الرهيب، أرى كم من المهم إجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات"، مضيفا "أدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".