الحرب في أوكرانيا: مقتل صحافية أوكرانية في غارة روسية على كييف

لجنة حماية الصحفيين:"سبعة صحافيين على الأقل قتلوا في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها يوم 24 فبراير 2022"

قالت إذاعة “راديو ليبرتي” الأمريكية ، اليوم الجمعة، إن الصحافية تابعة لها، فيرا هيريتش (55 عاما) لقت مصرعها عندما تعرض المبنى الذي كانت تعيش فيه للقصف الصاروخي وأظهرت مقاطع فيديو للقصف تضرر الأدوار السفلية للمبنى من القصف، والسيارات المحيطة. وعثر على جثتها يوم الجمعة بين أنقاض المبنى.

وتم العثور على فيرا هيريتش متوفية أسفل أنقاض المبنى الذي تقطنه الذي تعرض لهجوم أمس الخميس، حسبما ذكرت الإذاعة التي يقع مقرها في براغ. وتعمل هيريتش لدى الخدمة الأوكرانية بـ “راديو ليبرتي” منذ فبراير 2018.

وكان عمدة كييف، فياتلي كليتشكو، قد ذكر عبر تليغرام أنه قد تم العثور على جثمان واحد بين الأنقاض، في حين أصيب 10 آخرين على الأقل في القصف، مشيرا إلى أن"العدو قصف كييف مساء. ضربتان على حيّ شيفشينكوفسكي، على الطبقات السفلى من مبنى سكني".

ومن جهتها قالت لجنة حماية الصحفيين، وهي مجموعة دولية للدفاع عن وسائل الإعلام، إن سبعة صحافيين على الأقل قتلوا في أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها يوم 24 فبراير/شباط 2022

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سقطت "خمسة صواريخ" على مدينة كييف. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القيادة الروسية لإذلال الأمم المتحدة وكلّ ما تمثله المنظمة".

وشاهد مراسلو فرانس برس نيراناً تلتهم طابقاً في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، فيما انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف. وبحسب خدمات الطوارئ، أصيب عشرة أشخاص جراء القصف الصاروخي.