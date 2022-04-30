الرئيس الأوكراني يؤكد أن وقف التفاوض مع موسكو يحمل مخاطر جمة و وزير الخارجية الروسية يعلن أن "أي أسلحة على الأراضي الأوكرانية هدف مشروع لنا"

قال الرئيس الأوكراني، إنه لا يثق بما تقدمه روسيا أو بوعودها، حول تبادل الأسرى وغيره،

قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بإتهام الجيش الروسي بارتكاب جرائم عدة، معتبرا أن الشعب الأوكراني يتمسك بمحاسبته، فيما أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية هدف مشروع لقوات بلاده".

وقال الرئيس الأوكراني، إنه لا يثق بما تقدمه روسيا أو بوعودها، حول تبادل الأسرى وغيره، مؤكدا أنه "إذا كان هناك فرصة واحدة فقط لإنهاء الأزمة فيجب التفاوض". مشدد على أن مخاطر إنهاء المفاوضات عالية جدا"، حسب موقع العربية.

وتابع زيلينسكي، "لن يتم الوفاء بالوعود الروسية إلا عبر المفاوضات والاتفاقيات المباشرة".

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الروسية، على ضرورة وقف الغرب لاسيما الولايات المتحدة ودول الناتو ، مد أوكرانيا بالأسلحة إذا أرادوا حل الأزمة.

وأضاف سيرغي لافروف، أن موسكو :"تعلم من يزود القوات الأوكرانية بالسلاح وتقوم باستهداف الشحنات عند وصولها".

يذكر أن جولات عدة من المحادثات عقدت بين الجانبين الروسي والأوكراني، بعد أيام قليلة من انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

إلا أن تلك المشاورات التي انعقدت بشكل مباشر حينا، وعبر الإنترنت أحيانا، تعرقلت منذ مارس/آذار الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا، وارتفاع الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب مجازر