أوكرانيا: خروج 20 مدنيا من مجمع آزوفستال في ماريوبول تمهيدا لإجلائهم

لجأ مئات المقاتلين والمدنيين الأوكران للإحتماء في شبكة أنفاق تعود إلى الحقبة السوفياتية، بعضهم يحتاج للعلاج

أعلنت كتيبة آزوف المكلفة بحماية مجمع آزوفستال المحاصر من قبل القوات الروسية عن خروج عشرين مدنيًا، السبت من المجمع حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول، على أن يتجّهوا إلى زابوريجيا.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار "نُقل عشرون مدنيًا هم نساء واطفال إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".وأضاف بالامار "قصفت مدفعية العدو الموقع طوال الليل". وتابع أن "وقف إطلاق النار الذي كان ينبغي أن يبدأ في السادسة صباحا (03,00 ت غ) لم يبدأ حتى 11,00 صباحا. منذ ذلك الحين، احترمه الجانبان".

وأكد المسؤول العسكري أن "قافلة الإجلاء التي كنا نتوقعها الساعة السادسة صباحا وصلت الساعة 18,25". وأوضح بالامار أن "كتيبة آزوف تواصل إزالة الأنقاض لإخراج المدنيين... نأمل أن يستمر هذا الإجراء حتى نتمكن من إجلاء جميع المدنيين".

ولا يزال مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكران يحتمون في شبكة أنفاق تعود إلى الحقبة السوفياتية، فيما يحتاج الكثير منهم إلى العناية الطبية.

وتُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية لشركة "ماكسار تكنولوجيز" التي التقطت الجمعة، دمارًا في كل مباني مجمع مصانع الصلب تقريبا. وظهرت آثار قصف في أسطح بعض المباني فيما انهارت أخرى بالكامل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو مساء السبت "يحاول العديد من القادة المساعدة في إنقاذ المدافعين الأبطال عن المدينة. لقد ناقشنا هذا بالتفصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى كييف. نحن نفعل كل شيء لضمان تنفيذ مهمة الإجلاء من ماريوبول".

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى عقد قمة في اسطنبول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في إطار جهود وساطة أعلن عنها منذ بدء الأزمة تقريبًا.