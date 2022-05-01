نانسي بيلوسي تلتقي الرئيس الأوكراني في زيارة غير معلنة لكييف

"توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية لا لبس فيها إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تقف بجوار أوكرانيا"

التقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة لكييف، تأتي بعد أسبوع من زيارة مماثلة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى البلد الغارق في حرب غير متكافئة مع روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة صباح الأحد "شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها" مرفقا إياها بفيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد زيلينسكي أن "الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".

وجاء في بيان صادر عن الوفد الأميركي الذي يتوجه بعد كييف إلى جنوب شرق بولندا ووارسو "توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية ولا لبس فيها إلى العالم بأسره ومفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب اوكرانيا". وشدد البرلمانيون الأميركيون على أن "دعما أميركيا إضافيا في طريقه" إلى أوكرانيا.

ورحّب زيلينسكي بـ"الإشارات الهامّة جدًا" التي ترسلها الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن وبرنامجه Lend-Lease لمساعدة أوكرانيا، على غرار البرنامج الذي صممته الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية بهدف تزويد الدول الصديقة عتادا حربيا من دون التدخّل بشكل مباشر في النزاع.