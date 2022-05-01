روسيا تؤكد إجلاء نحو خمسين مدنيا من مدينة ماريوبول الأوكرانية

أضافت الوزارة، "في 30 نيسان/ابريل بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء نحو خمسين مدنيا أمس السبت من منطقة مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الروس.

وأضافت الوزارة، "في 30 نيسان/ابريل بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع أزوفستال للمعادن"، مؤكدة على تطبيق تلغرام أنه "في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي" وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى تأمين السلطات الروسية "المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين". ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.

وفي تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تظهر قافلة سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف "زد" الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.

وطلب بترو أندريوشينكو مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام "لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية. نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم. شكرا لتفهمكم".

وكان جنود أوكرانيون يحرسون موقع آزوفستال ذكروا السبت أنه تم إجلاء عشرين مدنيا من بينهم أطفال على أمل أن يكون ذلك باتجاه زابوريجيا وهي منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن "صواريخ أونيكس عالية الدقة قرب أوديسا دمرت مرآب طائرات في مطار عسكري بأسلحة وذخائر وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية ، كما دمرت المدرج".