وزير الخارجية الإسرائيلي عن تصريحات لافروف: فاضحة لا تغتفر وخطأ تاريخي فظيع

"اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الكارثة، إن أدنى درجات العنصرية ضد اليهود اتهام اليهود أنفسهم بمعاداة السامية"

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن استنكاره لتصريحات نظيره وزير الخارجية الروسي حين أشار أمس إلى الدم اليهودي كقاسم مشترك يجمع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والزعيم النازي هتلر الذي اقترف أبشع الجرائم بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على هذه الخلفية، باستدعاء السفير الروسي لدى إسرائيل لعقد لقاء توضيحي مع نائب الرئيس الأوروبي الآسيوي.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد: تصريحات وزير الخارجية لافروف كلام فاضح لا يغتفر وخطأ تاريخي فظيع. اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الكارثة / الهولوكوست" وتابع لابيد" إن أدنى درجات العنصرية ضد اليهود هو اتهام اليهود أنفسهم بمعاداة السامية ".

واعتبر لابيد أن هذه التصريحات تستوجب الاعتذار عنها.