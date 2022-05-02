السلطات الأوكرانية تعلق آمالاً على تواصل عمليات الإجلاء من ماريوبول المحاصرة

في اليومين الأخيرين خلال عملية إخراج المدنيين من المصنع أعلن وقف لإطلاق النار ثم استؤنف قصف المصنع مجددًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الأحد "اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب بدأ العمل بهذا الممر الإنساني الحيوي . للمرة الأولى شهدت هذه المنطقة وقفا فعليا لإطلاق النار لمدة يومين. أخيرا!" وأوضح الرئيس "تم إجلاء أكثر من مئة مدني من نساء وأطفال أولا" مضيفا أن أول دفعة ستصل إلى مدينة زابوريجيا غرب ماريبول صباح الاثنين. وأضاف "آمل أن تتوافر الظروف لمواصلة عمليات الإجلاء من ماريوبول".

من جانبها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريتشوك إن "مئات المدنيين لا يزالون عالقين في (مصنع الصلب الذي يحتوي على أنفاق منذ الحقبة الروسية) أزوفستال" إلى جانب عسكريين أوكرانيين لا يزالون يقاومون القنابل الروسية. وأضافت "استحال الوضع كارثة انسانية فعلية لأن الناس يفتقرون إلى الماء والغذاء والأدوية".

وبوشرت عملية الإجلاء السبت بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء مدنيين لاجئين من مجمع ازوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في المدينة.

وبحسب قائد اللواء الثاني عشر في الحرس الوطني الأوكراني، فقد استؤنفت عمليات القصف الروسية. وأوضح "في اليومين الأخيرين خلال عملية إخراج المدنيين من المصنع أعلن وقف لإطلاق النار (..) يومان من الهدوء لكن ما أن غادر آخر مدني المصنع قبل ساعة بالتحديد استؤنف قصف المصنع بكل أنواع الأسلحة".

وتمكن آلاف المدنيين من بدء الحرب في 24 شباط/فبراير من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية البالغ عدد سكانها قبل الغزو نصف مليون نسمة. وباتت المدينة الآن تحت سيطرة الروس بعد قصف استمر عدة أسابيع ألحق بها دمارا شبه كامل وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 ألف قتيل بحسب الأوكرانيين.