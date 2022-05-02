الجيش الأوكراني يعلن أنه دمّر زورقي دورية روسيين

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، "دُمّرت سفينتان روسيتان من طراز رابتور اليوم قرب جزيرة الثعبان"

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، أنه دمّر زورقي دورية روسيين قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، "دُمّرت سفينتان روسيتان من طراز رابتور اليوم قرب جزيرة الثعبان"، مؤكدا على فيسبوك في منشور مرفق بمقطع فيديو يظهر فيه زورقان يُضربان بصاروخين منفصلين، أن "بيرقدار تعمل".

وأشار فاليري زالوجني، إلى استخدام هذه الطائرة القتالية بدون طيار التي تمّ تطويرها في تركيا، خلال الضربتين، في حين أن موسكو لم تؤكّد هذه الأنباء بعد.

تعدّ قوارب الدورية الروسية من فئة رابتور من بين أسرع قوارب البحرية الروسية بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومترًا بالساعة. ويمكن لهذه القوارب أن تحمل ما يصل إلى 20 جنديًا بالإضافة إلى طاقم مكون من ثلاثة أشخاص.

وأصبحت جزيرة الثعبان رمزًا في أوكرانيا إذ في اليوم الأول من النزاع، وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع يرد فيه حرس الحدود الأوكرانيون في جزيرة الثعبان الصغيرة "اذهبي إلى الجحيم!"، بوجه سفينة روسية حضتهم على الاستسلام.

وحقق هذا التسجيل انتشارا كبيرا حول العالم وشكّل عنوانا للمقاومة الأوكرانية، حتى أنه ظهر على اللافتات أثناء تظاهرات الدعم في الخارج وبات الآن موجودا على طوابع.

بعد هذا التسجيل، قصفت السفينة الجزيرة وسيطر الروس عليها وتمّ أسر الجنود الأوكرانيين. وأُفرج عنهم لاحقًا في عملية تبادل أسرى مع موسكو.