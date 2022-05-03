لم تعد "عملية عسكرية خاصة": تشير التقديرات إلى أن بوتين سيغير التعريف الرسمي مما سيسمح له بتجنيد الاحتياط

من المتوقع أن يعلن بوتين رسميا عن حملته في أوكرانيا انها "حربا" في9 مايو\ايار الجاري، وهذا حسب ما ذكرت مصادر استخباراتية أمريكية وغربية رفيعة صباح اليوم (الثلاثاء).

وتشير التقديرات إلى أن بوتين سيغير التعريف الرسمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من "عملية عسكرية خاصة" إلى "حرب" في غضون أسبوع تقريبًا، تزامنًا مع إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية. بحسب تقرير نشره موقع القناة 12 الإسرائيلي.

بعد التغيير الرسمي إلى حالة الحرب، من المتوقع أن يحسن بوتين بشكل كبير مستوى الدعم الذي يتلقاه من بلاده. في الغرب، تشير التقديرات إلى أن بوتين مهتم بتأسيس دعم للحرب بشكل لا هوادة فيه، على خلفية تقارير عن وجود عدد كبير من أصوات المعارضة من الداخل منذ بدء الحرب.

في الوقت نفسه، هناك هدف آخر لقرار بوتين وأكثر ثقلًا هو حقيقة أن الانتقال الرسمي إلى حالة الحرب سيسمح له بتعبئة العديد من قوات الاحتياط والتعيين رسميًا للقوات المجندين في الخدمة العسكرية، الذين لا يمكنه المشاركة رسميًا في العمليات العسكرية. علىما يبدو، من المرجح أن يكون هذا هو السبب الرئيسي لقرار بوتين بشأن هذه القضية، على خلفية التآكل الدراماتيكي للقوات العسكرية الروسية في أكثر من شهرين من القتال في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، صباح اليوم، في إيجاز يومي، إنه "على الرغم من مضاعفة الاستثمار في روسيا العسكرية والأمنية في 2018-2005، فشلت روسيا في محاولتها للسيطرة على أوكرانيا". ووفقًا للتقرير، منعت الإخفاقات في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي روسيا من ترجمة ميزة قوتها العظمى إلى انتصار في ساحة المعركة.