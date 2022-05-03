الجيش الأوكراني يعلن عن "هجوم عنيف" روسي على مصنع آزوفستال في ماريوبول

قال نائب قائد كتيبة آزوف، "يجري هجوم عنيف على أراضي آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات"

أكد قائد في كتيبة آزوف التي تؤمن حماية مصنع آزوفستال، اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت "هجومًا عنيفًا" مدعّمًا بالدبابات والمشاة على مصنع آزوفستال وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف، سفياتوسلاف بالامار، في فيديو نُشر على تلغرام "يجري هجوم عنيف على أراضي آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة".

وفي نفس السياق، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أنه تم "بنجاح" إجلاء 101 مدني عالقين منذ أسابيع في مجمع أزوفستال.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني في بيان "أشعر بالسعادة والارتياح بالتأكيد أن 101 مدني تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع آزوفستال للصناعات المعدنية في ماريوبول".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فاديم أستافييف في مقطع فيديو بثّته وكالات روسية إلى أن "وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت تدمّر بواسطة المدفعية والطائرات (...) مواقع إطلاق النار" للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع.

وأكّد المتحدث باسم القوات المسلّحة الروسية أن كتيبة آزوف الأوكرانية التي تؤمّن حماية المصنع "استخدمت" وقف إطلاق النار المعلن لإجلاء المدنيين والخروج من أقبية المصنع و"اتخاذ مواقع إطلاق النار في الإقليم" و"في مباني المصنع".