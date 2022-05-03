سفير واشنطن في إسرائيل: "أقوال لافروف تبدو صادرة عن شخص موشك على خسارة الحرب"

وفي وقت لاحق ، اتهم لافروف الغرب بـ "سرقة" الأموال الروسية ، من خلال العقوبات التي فرضتها على بلاده

علق السفير الأمريكي في إسرائيل توماس ريتشارد نيدس الثلاثاء، خلال حدث خاص بالمجلس الأطلنطي، على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالقول إنها "حمقاء بجنون".

وقال السفير الأمريكي موجهًا كلامه إلى السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو "تصريحات وزير الخارجية الروسي كانت غبية بطريقة غير معقولة وكلامه يوحي بأنه موشك على خسارة الحرب" على ما جاء في موقع والا العبري.

وكان لافروف قد قال في مقابلة إن حقيقة اشتمال دماء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دماء يهودية لا تنفي وجود عناصر نازية في دولته" أنا أعتقد أن أدولف هتلر أيضًا كانت أصوله يهودية". وأضاف لافروف أن زيلينسكي يمكنه أن يعزز السلام بين الدول إذا توقف عن إصدار "الأوامر التي تقترب بطبيعتها من الجريمة لقواته النازية" حسب النشر في معريف.

كما أطلق لافروف سهام انتقاداته بوجه وسائل الإعلام التي اتهمها بتضليل الناس وفق تعبيره. فهي تتحدث عن أهداف لروسيا من وراء الحملة على وكرانيا التي لا وجود لها على الإطلاق ". حتى أن الوزير الروسي اتهم أوكرانيا باستخدام مرتزقة وضباط عسكريين غربيين، لكنه لم يقدم أدلة في المقابلة.

وفي وقت لاحق ، اتهم لافروف الغرب بـ "سرقة" الأموال الروسية ، من خلال العقوبات التي فرضها على بلاده ، مؤكدا "أننا نريد فقط ضمان أمن الأوكرانيين الموالين لروسيا في شرق البلاد".