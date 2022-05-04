مستشار كبير للرئيس الأوكراني: "لافروف يظهر أن روسيا تشكل تهديدا لليهود"

أكد أندريه يرماك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيكون موضع ترحيب كبير لزيارة كييف

أكد مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أمس الثلاثاء، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حين أشار إلى الدم اليهودي كقاسم مشترك يجمع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والزعيم النازي هتلر، تثبت أن موسكو تشكل تهديدًا لليهود في كل مكان وتحد من إنكار الهولوكوست.

وقال أندريه يرماك، "تبين مرة أخرى أن روسيا تشكل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، التي تضم ما لا يقل عن 100 ألف يهودي، ولكن لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم" مضيفا، "علينا أن نكون أكثر حسماً في كيفية تصرفنا، ... لا أعرف أين السفير الروسي وما إذا كان لا يزال مقيمًا في إسرائيل"، مشيرا أنه "لا يمكن أن تبقى مثل هذه الأشياء دون رد ملموس وواضح، ليس فقط من دولة إسرائيل، ولكن أيضًا من ممثلي المنظمات اليهودية في جميع أنحاء العالم "، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأضاف أندريه يرماك، أنه يتوقع أن تعليقات روسيا، وجرائم الحرب التي ترتكبها تتكشف بشكل متزايد، و "ستجعل موقف الحكومة الإسرائيلية أكثر موالية لأوكرانيا"، مؤكدا أن لافروف "وصل إلى قاع السخرية وانعدام الإنسانية".

وتابع أندريه يرماك، أن الضربات الصاروخية الروسية على موقع الحج اليهودي في أومان، بالقرب من وادي بابين يار، وعلى نصب تذكاري للهولوكوست بالقرب من خاركيف، "هذه ليست أمورًا عادية، بل هذا متعمد، وعلينا استخلاص النتائج. كلنا."

وأكد أندريه يرماك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيكون موضع ترحيب كبير لزيارة كييف، مؤكدا "سنكون سعداء دائمًا لرؤية رئيس الوزراء بينيت في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "عندما يتخذ هذا القرار، سنرحب به بكل سرور ونستمتع بشركته ونناقش علاقاتنا الثنائية."

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل حين قال :"إن حقيقة أن زلنسكي يهودي لا تنفي وجود عناصر نازية في أوكرانيا- أعتقد أن هتلر أيضًا اختلط دمه بدماء يهودية".

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن استنكاره لتصريحات نظيره وزير الخارجية الروسي، وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على هذه الخلفية، باستدعاء السفير الروسي لدى إسرائيل لعقد لقاء توضيحي مع نائب الرئيس الأوروبي الآسيوي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ردت أمس الثلاثاء، بحدة على تصريحات وزير الخارجية يائير لبيد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد المعادية للتاريخ تفسر دعم إسرائيل لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا". وتأتي هذه التصريحات بعد أن أدان لبيد بشدة تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بل واستدعى السفير الروسي في إسرائيل لإجراء محادثة.