English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

شويغو: سنستهدف قوافل الأسلحة الغربية

i24news

دقيقة 1
تُظهر صورة المنشورة التي التقطت وأصدرها المكتب الصحفي الرئاسي الروسي ، في 21 أبريل 2022، وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو يتحدث مع الرئيس الروسي خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو.
Handout / Russian Presidential Press Office / AFPتُظهر صورة المنشورة التي التقطت وأصدرها المكتب الصحفي الرئاسي الروسي ، في 21 أبريل 2022، وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو يتحدث مع الرئيس الروسي خلال اجتماعهما في الكرملين في موسكو.

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستسهتدف أي قافلة تنقل أسلحة أو معدات عسكرية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستسهتدف أي قافلة تنقل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا باعتبارها هدفا مشروعا، على ما جاء في روسيا اليوم.

Video poster

ويذكر أن روسيا أعلنت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء عن قرارها وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، في محيط مصنع الصلب أزوفستال بغية إتاحة ممر إنساني إجلاء مزيد من المدنيين الراغبين في مغادرة معقل المقاومة الأخير الذي يتمترس داخله مقاتلون أوكرانيون. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق