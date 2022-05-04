شويغو: سنستهدف قوافل الأسلحة الغربية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستسهتدف أي قافلة تنقل أسلحة أو معدات عسكرية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستسهتدف أي قافلة تنقل أسلحة أو معدات عسكرية إلى أوكرانيا باعتبارها هدفا مشروعا، على ما جاء في روسيا اليوم.

ويذكر أن روسيا أعلنت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء عن قرارها وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، في محيط مصنع الصلب أزوفستال بغية إتاحة ممر إنساني إجلاء مزيد من المدنيين الراغبين في مغادرة معقل المقاومة الأخير الذي يتمترس داخله مقاتلون أوكرانيون.