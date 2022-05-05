الرئيس الأوكراني: تحدثت مع بينيت حول "التصريحات الفاضحة" لوزير الخارجية الروسي

وكان وزير الخارجية الروسي أطلق تصريحات مثيرة للجدل قال خلالها إنه يعتقد إن "لهتلر يوجد دم يهودي"

أجرى الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي الليلة (بين الأربعاء والخميس) مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت تمحورت حول التصريحات المثيرة للجدل لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والتي قال خلالها إنه "يعتقد بأن لهتلر كان دم يهودي".

وقال زلنسكي خلال خطاب الفيديو الليلي أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت وهنأه ومواطني إسرائيل بمناسبة يوم الاستقلال. وـأضاف زلنسكي وقال بأنه أطلع بينيت حول الوضع في مدينة ماريوبول وشرقي أوكرانيا وإن الاثنان "ناقشا أيضا التصريحات الفاضحة والغير مقبولة لوزير الخارجية الروسي الذي أهان العالم كله".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كرر خلال مقابلة مع التلفزيون الايطالي الأحد ادعاءات روسيا بأن غزوها لأوكرانيا هو جزء من الجهود "لإجتثاث النازية" من البلاد، وقال لافروف خلال المقابلة التي استدعي في إثرها السفير الروسي لدى إسرائيل لجلسة توبيخ بأن "حقيقة بأن زلنسكي يهودي لا تنفي وجود العناصر النازية في أوكرانيا" وأضاف بأنه "يعتقد بأن لهتلر كان يوجد دم يهودي".

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات وزير الخارجية الروسي موضحا إن " اليهود لم يقتلوا أنفسهم في المحرقة". وأضاف أن "أدنى مستوى العنصرية ضد اليهود هو اتهام اليهود أنفسم بمعاداة السامية. تصريحات وزير الخارجية لافروف هي تصريحات لا تغتفر وفاضحة وأيضا خطأ تاريخي فظيع".

كما أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت التصريحات وقال "إنني آخذ تصريحات وزير الخارجية الروسية على وجه الجدية، أكاذيب من هذا القبيل والتي تهدف لاتهام اليهود أنفسهم في أفظع الجرائم بالتاريخ التي ارتكبت بحقهم، وبالتالي الإعفاء من المسؤولين عن الظالمين، كما قلت، لا يوجد حرب اليوم يمكن مقارنتها بالمحرقة أو تشبه المحرقة".