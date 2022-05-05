زيلينسكي يوجه دعوة للمستشار الألماني شولتس وشتاينماير لزيارته في كييف

الرئيس الأوكراني والرئيس الاشتراكي الديموقراطي أجريا الخميس محادثة هاتفية أتاحت "تبديد سوء الفهم"

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة للمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير لزيارة كييف، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفضه استقبال الأخير حين أبدى رغبة في زيارة العاصمة الأوكرانية، وفق ما افادت الرئاسة الألمانية الخميس.

وقال المصدر نفسه إن الرئيس الأوكراني والرئيس الاشتراكي الديموقراطي أجريا الخميس محادثة هاتفية أتاحت "تبديد سوء الفهم" إثر رفض كييف استقبال شتاينماير منتصف نيسان/ابريل حين اقترح المجيء برفقة نظرائه في بولندا ودول البلطيق