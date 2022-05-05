الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتذر عن أقوال وزيره لافروف بخصوص المحرقة

وشدد بوتين على أن الجيش الروسي "لا يزال على استعداد" لمنح ممر آمن للمدنيين من آزوفستال

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. وبحسب الكرملين فقد قدم الرئيس اعتذاره لبينيت عن أقوال وزيره لافروف حول المحرقة. ودارت المحادثة بين المسؤولين بحسب الكرملين، حول موضوع المحرقة التي كانت محور جدل غير مسبوق بين الدولتين، أثاره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر تصريحاته حول أصول هتلر والنازية في أوكرانيا.

وقدم رئيس الوزراء إلى الرئيس الروسي طلباً إنسانياً لبحث الخيارات المختلفة لإخلاء مصنع ازوفستال في ماريوبول، وجاء الطلب بعد محادثته مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلنسكي، أمس.

ووعد الرئيس بوتين بالسماح بإجلاء المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الجرحى، عبر ممر إنساني للأمم المتحدة والصليب الأحمر.

كما ناقش الطرفان تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف. وقبل رئيس الوزراء اعتذار الرئيس بوتين عن تصريحات لافروف وشكره على توضيح موقف الرئيس تجاه الشعب اليهودي وذكرى المحرقة.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس على تهنئته بمناسبة استقلال إسرائيل الرابع والسبعين.