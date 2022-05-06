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الأمم المتحدة ودول عدة تدعو إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

i24news

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الدخان يتصاعد من أرض مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول ، أوكرانيا ، في 29 أبريل 2022.
ANDREY BORODULIN / AFPالدخان يتصاعد من أرض مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول ، أوكرانيا ، في 29 أبريل 2022.

غوتيريش: "غزو أوكرانيا من جانب روسيا انتهاك لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".

دعت الأمم المتحدة ودول عدة امس الخميس إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، من دون ذكر محادثات السلام المتوقفة على ما يبدو. 

وكرر الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن نظم بطلب واشنطن، أن "غزو أوكرانيا من جانب روسيا انتهاك لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".  وأضاف "هذا يجب أن يتوقف، لما فيه خير الشعب الأوكراني و(الشعب) الروسي والعالم أجمع". 

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وتوجه غوتيريش في الآونة الأخيرة إلى موسكو وكييف للدفع باتجاه إجلاء المدنيين من ماريوبول والذين تمكن مئات منهم من مغادرة المدينة. 

ودعا معظم أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وايرلندا وفرنسا والمكسيك، إلى "إنهاء الحرب".

من جهته شدد السفير الأوكراني سيرغي كيسليتسيا على "ضرورة اغتنام كل الفرص من أجل التوصل إلى السلام".

وقال دبلوماسيون إن النروج والمكسيك، العضوين غير الدائمين في المجلس، قدّما نصا إلى شركائهما يعبّر عن "دعم قوي لمساعي الأمين العام الحميدة في البحث عن حل سلمي". 

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