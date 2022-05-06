وزارة الدفاع الأميركية تنفي مساعدة أوكرانيا على "استهداف" جنرالات روس

كيربي: "نحن لا نقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة"

نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس تقديم معلومات استخبارية عن مواقع جنرالات روس في ميدان القتال لتتمكن القوات الأوكرانية من قتلهم.

وردا على معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" حول الدعم الأميركي للجيش الأوكراني، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تزود فعلا قوات كييف بمعلومات استخبارية عسكرية "لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم".

وأضاف كيربي "لكن نحن لا نقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة أو نشارك في قرارات الجيش الأوكراني بشأن استهداف" أهداف القصف.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأربعاء نقلاً عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأميركية أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.

ونقلت عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن نحو 12 جنرالا روسيا قتلتهم القوات الأوكرانية، استُهدفوا بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الأميركية.

وأوضحت أن أوكرانيا نجحت خصوصا في مهاجمة مواقع للقيادة الروسية واقتربت، حسب الصحيفة، الأسبوع الماضي من قصف موقع بالقرب من الخطوط الأمامية في منطقة دونباس حيث يُعتقد أن الجنرال الروسي الكبير فاليري غيراسيموف كان يتفقد القوات.

وقالت "نيويورك تايمز" في معلومات غير مؤكدة إن القوات الأوكرانية قد تكون قصفت الموقع بعد ساعات قليلة من مغادرة غيراسيموف.

وكان البنتاغون أعلن الإثنين أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف قام بزيارة استمرت "لأيام" الأسبوع الماضي على الجبهة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ما يوحي بأن كبار المسؤولين العسكريين الروس يقتربون من المعارك. لكن البنتاغون لم يؤكد شائعات تحدثت عن إصابة غيراسيموف بجروح.