الكرملين لا يعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في 9 من مايو لإحياء ذكرى انتصار في الحرب العالمية الثانية

قال النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي(الكرملين) أندري تورتشاك، اليوم الجمعة، "أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد.. يجب عدم التشكيك في ذلك"، جاء ذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس/آذار المنصرم.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية، قال الكرملين إنه لا يعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو/أيار خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف أن "وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت".

وأعلنت القوات الروسية أنها استولت على ماريوبول رغم المقاومة المستمرة من القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب بمنطقة دونباس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في إفادة اليوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو/أيار في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة، "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول".