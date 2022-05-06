الحرب في أوكرانيا: روسيا تستدعي سفير بريطانيا لديها وتتوعد بالرد على العقوبات

الخارجية الروسية:" إن روسيا ستواصل ردود الفعل على جميع العقوبات "بطريقة قاسية وحازمة".

أعلنت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، استدعاء سفير بريطانيا لديها، للاحتجاج بشدة على عقوبات لندن الجديدة على وسائل الإعلام الروسية، وقالت"إن روسيا ستواصل ردود الفعل على جميع العقوبات "بطريقة قاسية وحازمة".

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على صحفيين ومؤسسات إعلامية في وقت سابق من مايو/ آيار الجاري في أحدث حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.