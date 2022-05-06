مسؤولون أمريكيون: بايدن يعتزم التوقيع على قرار بإرسال شحنة أسلحة إلى أوكرانيا خلال أيام

رئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على صفقة أسلحة جديدة لأوكرانيا بالأيام المقبلة بقيمة 100 مليون دولار.

قال 3 مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على صفقة أسلحة جديدة لأوكرانيا بالأيام المقبلة بقيمة 100 مليون دولار.

وأضاف المسؤولون، لرويترز، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الحزمة الأخيرة ستشمل على الأرجح المزيد من الذخائر لأنظمة مثل الهاوتزر.