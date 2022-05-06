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مسؤولون أمريكيون: بايدن يعتزم التوقيع على قرار بإرسال شحنة أسلحة إلى أوكرانيا خلال أيام

i24NEWS - Reuters

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الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرم البيت الأبيض في واشنطن ، يوم الاثنين ، 11 أبريل ، 2022.
(AP Photo/Carolyn Kaster)الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرم البيت الأبيض في واشنطن ، يوم الاثنين ، 11 أبريل ، 2022.

رئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على صفقة أسلحة جديدة لأوكرانيا بالأيام المقبلة بقيمة 100 مليون دولار.

قال 3 مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على صفقة أسلحة جديدة لأوكرانيا بالأيام المقبلة بقيمة 100 مليون دولار.

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وأضاف المسؤولون، لرويترز، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الحزمة الأخيرة ستشمل على الأرجح المزيد من الذخائر لأنظمة مثل الهاوتزر.

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