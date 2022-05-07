مواصلة عمليات الإجلاء من ماريوبول وتكثيف الهجوم الروسي على أوكرانيا

في ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع، تمكن نحو خمسين مدنيا إضافيًا الجمعة من مغادرة آزوفستال

من المتوقع أن تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا السبت مثلما يتواصل الهجوم الروسي الذي لا يهدأ، قبيل احتفالات موسكو بيوم النصر على ألمانيا النازية في 09 أيار/مايو.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك مساء الجمعة عبر تلغرام "سنواصل (السبت) عمليتنا للإجلاء" من مصنع آزوفستال الكبير للصلب، مشيرة إلى أن إخلاء مدينة ماريوبول مقرّر لفترة بعد الظهر.

وفي ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع، تمكن نحو خمسين مدنيا إضافيًا الجمعة من مغادرة آزوفستال، ضمن قافلة إنسانية على ما أعلنت فيريشتشوك ووزارة الدفاع الروسية.

وأضافت فيريشتشوك "نجحنا اليوم في إخراج خمسين امرأة وطفلًا ومسنًّا من آزوفستال". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 11 طفلا اخرجوا الجمعة.

وبدأت هذه العمليات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز شاتام هاوس البحثي في لندن "يتم إجلاء الناس في ماريوبول قدر المستطاع".

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