بريطانيا: "سنقدم 1.6 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا"

من المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأحد في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع

أعلنت بريطانيا أنها ستقدم 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي مساعدة تقترب من ضعف المبلغ السابق الذي حولته لندن إلى كييف. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أصبح الأسبوع الماضي أول زعيم غربي يلقي كلمة أمام البرلمان الأوكراني منذ اندلاع الحرب، "هجوم بوتين الوحشي لا يدمر أوكرانيا فحسب، بل إنه يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء أوروبا"، حسبما جاء في واينت.

في غضون ذلك، سيعقد قادة دول مجموعة السبع: بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اليوم اجتماعات افتراضية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأحد في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده، وهو يعقد آمالاً على مزيد من الضغط على روسيا لحملها على إنهاء الحرب في بلاده.